Aperto lo sportello giustizia: "Per non ingolfare i tribunali"

Un ‘Ufficio di prossimità’ arriva anche in riviera, ed è il primo delle Marche. Collegato all’Ambito territoriale sociale 21, è stato presentato ieri mattina, in una sala consiliare gremita, dal sindaco Antonio Spazzafumo, il rappresentante di Anci Marche e sindaco di Montalto Daniel Matricardi, dell’assessore regionale agli enti e servizi pubblici locali Goffredo Brandoni, il presidente del tribunale di Ascoli Alessandra Panichi, la giudice tutelare del tribunale di Fermo Milena Palmisano e il presidente della Corte d’Appello di Ancona Luigi Catelli, nonché di diversi Sindaci e rappresentanti dei comuni che fanno parte dell’Ambito.

A presentare il nuovo servizio, le consigliere comunali Barbara De Ascaniis ed Elena Piunti insieme alla coordinatrice dell’Ats Simona Marconi. All’incontro di presentazione hanno partecipato anche i componenti del comitato dei sindaci dell’Ats 21, rappresentanti della prefettura e delle forze dell’ordine.

L’Ufficio di prossimità quindi offrirà un servizio gratuito di orientamento e informazione per tutti i cittadini residenti in uno dei comuni dell’Ambito 21. Cosa vi si potrà fare, nel concreto? Inoltrare pratiche per l’amministrazione di sostegno, sub-procedimenti di amministrazione di sostegno, avere informazioni ed orientamento sugli istituti di protezione giuridica, come la tutela, la curatela e l’amministrazione di sostegno. Infine, ricevere supporto per la compilazione della modulistica di questi istituti che non richiedono l’ausilio di un avvocato.

Il servizio, sito al secondo piano della sede municipale, riceverà su appuntamento il martedì dalle 10 alle 12, e il giovedì, dalle 15 alle 17.

"Questo ufficio – ha detto il sindaco Antonio Spazzafumo - rappresenta un traguardo importante per lo sviluppo della rete di servizi sociali, perché avvicina la giustizia ai cittadini, in particolare alle fasce più fragili, rendendo più accessibili e comprensibili i servizi giudiziari e sociali. È un esempio virtuoso di sinergia tra le istituzioni e il nostro augurio è che possa diventare in fretta un punto di riferimento per le persone che hanno bisogno di aiuto e assistenza e che rappresenti la risposta alle necessità dei nostri cittadini nei momenti di difficoltà".

Dal canto suo l’assessore Brandoni ha sottolineato che si vuole "decongestionare i tribunali e consentire un rapido disbrigo delle pratiche".

Giuseppe Di Marco