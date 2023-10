Apertura agli investitori. Il Gruppo Ciam si espande

Il Gruppo Ciam annuncia un importante piano di sviluppo ad Ascoli e nel contempo apre le porte del capitale ad un fondo di private equity. L’azienda ascolana fondata nel 1967 e di proprietà della famiglia Tosti ha deciso di realizzare all’interno dell’ex stabilimento Novico un hub di riferimento per il mercato del pet di 38 mila metri quadrati. L’investimento nella zona industruale del capoluogo Piceno conferma la volontà dell’azienda di investire nel territorio dove è nata anche se non sono mancate anche importanti acquisizioni. Negli ultimi tre anni, infatti, Ciam ha portato a termine delle acquisizioni molto importanti. La prima è la Chemivit che èun sito produttivo di Reggio Emilia specializzato nella produzione di integratori per alimenti. La seconda acquisizione, invece, ha riguardato l’acquisizione Petrit di Milano che apparteneva il gruppo Bolton. Nelle ultime ore il Gruppo Ciam, azienda di proprietà della famiglia Tosti specializzata in prodotti per la cura e l’healthcare degli animali, ha aperto il capitale all’ingresso di un gruppo di investitori raccolti in un club deal organizzato da QCapital, private equity fondato da Stefano Miccinelli, Francesco Niutta, Massimo Busetti, Giovanni Pedersoli e Renato Peroni.

L’operazione, realizzata in parte tramite aumento di capitale, prevede che il club deal acquisisca il 35% di Ciam. La famiglia Tosti manterrà l’altro 65% del capitale sociale e conserverà la gestione dell’azienda; in particolare, Giuliano Tosti manterrà il ruolo di presidente e amministratore delegato. Pedersoli studio legale ha assistito QCapital con un team guidato dal counsel Giuseppe De Cola (nella foto a sinistra) coadiuvato dalle associate Roberta Danese e Maria Caterina Signorini. Giovannelli e associati ha assistito Ciam e la famiglia Tosti con un team guidato dal partner Gianvittorio Giroletti (nella foto a destra) e composto dalla senior associate Paola Cairoli e dall’associate Claudio Asciolla, insieme a Diego Silvestri dell’omonimo studio. Infine QCapital è stata affiancata da EY per la financial and tax due diligence e da Long Term Partners OC&C per la business due diligence. Il Gruppo Ciam ha un organico di oltre cento dipendenti e negli ultimi tre anni ha raddoppiato il fatturato e alla fine del 2023 prevede di superare la soglia dei 150 milioni. Ciam nel corso degli anni è diventata leader del mercato di distribuzione di farmaci, parafarmaci e nutraceuci e cibo per animali domestici. Un mercato, quello del pet, che ha vistro, soprattutto negli ultimi anni importanti trend di sviluppo. L’azienda con l’ingresso del fondo di private equity si appresta ad attuare un importante sviluppo per linee esterne con l’acquisizione in un comparto particolarmente frammentato. L’operazione consentirà, inoltre, di irrobustire ulteriormente il capitale già ampiamente solido della Ciam.

Vittorio Bellagamba