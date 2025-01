Apertura degli impianti: "Se il collaudo sarà ok domenica si torna a sciare"

Con un video sui social il sindaco Marco Fioravanti nel suo ruolo di presidente dell’Assemblea Cotuge ha annunciata l’apertura degli impianti di Monte Piselli per domenica mattina. Il tutto sempre che oggi le operazioni di collaudo daranno esito positivo. Come detto nelle settimane scorse infatti la seggiovia Tre Caciare ha avuto bisogno prima dell’autorizzazione al prolungamento della vita tecnica e poi delle operazioni di manutenzione per garantire la sicurezza di tutti coloro che avranno voglia di salire in vetta e scivolare poi con sci e snowboard fino alla base della montagna.

"Grazie al lavoro di tutti i soci del Cotuge, dei territori marchigiani e dei territori abruzzesi, grazie a tutto il consiglio di amministrazione del Cotuge e grazie anche al delegato, l’assessore comunale allo sport Nico Stallone, abbiamo lavorato molto in queste settimane e abbiamo fatto anche una riunione il 30 dicembre per poter affidare il lavoro di manutenzione per allungare la vita tecniche di questo impianto. Finalmente anche grazie alla collaborazione della Regione Abruzzo, domani il direttore dell’esercizio l’ingegner Rinaldi farà il collaudo di questi impianti. Se sarà positivo il collaudo, annunciamo l’apertura della seggiovia Tre Caciare già da domenica".

Insomma, se non ci saranno intoppi già oggi si saprà se domenica gli sciatori potranno tornare a godere della ‘costa dei guai’ e delle altre piste del comprensorio sciistico Monte Piselli. D’altronde le oltre diecimila presenze riscontrate durante le festività natalizie, nonostante fosse aperto soltanto il ‘campetto’ per la Scuola di Sci, e le belle giornate di questo inizio anno, hanno fatto accelerare i tempi dei lavori di manutenzione. Tanto che se nel weekend dovesse veramente tornare la perturbazione annunciata, la coltre nevosa potrebbe addirittura aumentare.

Il tutto in attesa del nuovo impianto di risalita che andrà a sostituire l’attuale seggiovia che quest’anno raggiunge i 43 anni e che a primavera verrà demolita grazie anche ai 12 milioni di euro di finanziamenti già assegnati. La seggiovia in questi giorni è stata sottoposta a revisione e aveva già ottenuto nel mese di novembre da parte di Ansfisa, il permesso a procedere per gli interventi sull’impianto. Il gestore ha già messo in funzione il nuovo battipista che lo scorso anno è rimasto inoperoso a causa della poca neve, e ora si aspetta soltanto l’ok al collaudo, poi la stagione sciistica potrà davvero prendere il via.

Valerio Rosa