Apertura dei primi cantieri per il 5G nell’ambito del Piano Italia 1 Giga

Con l’apertura dei primi cantieri hanno preso il via a Spinetoli gli interventi di cablaggio del Gruppo Tim nell’ambito del Piano Italia 1 Giga per portare connessioni ultrabroadband in oltre 740 civici. L’iniziativa rientra nella strategia nazionale per la Banda Ultra larga ed è finanziata per il 70% attraverso i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) e per il restante 30% da investimenti del Gruppo Tim. Il raggruppamento TIM-FiberCop si è infatti aggiudicato 7 dei 15 lotti messi a bando da Infratel Italia nell’ambito del Piano Italia 1 Giga, per un valore di oltre 1,6 miliardi di euro di finanziamento, ai quali si aggiungono circa 700 milioni di investimento diretto. "Grazie al lavoro in sinergia di Amministrazione, Ufficio Tecnico e Tim siamo riusciti ad ottenere questo importante risultato per tutto il territorio - dichiara l’assessore con delega alle infrastrutture e alle reti Andrea Tassoni - Con il Covid ci siamo resi conto di quanto si necessario avere una connessione internet stabile sia a casa che a lavoro. Con questi primi interventi, si andranno a coprire le esigenze delle aziende della nostra zona industriale che negli ultimi anni ha avuto una forte crescita grazie anche agli investimenti dei piccoli e medi imprenditori che la compongono oltreché le esigenze dei cittadini di Spinetoli-Pagliare e San Pio X". "L’avvio a Spinetoli degli interventi previsti dal Piano Italia 1 rappresenta un’importante tappa del processo di digitalizzazione di questo territorio che avrà una infrastruttura di Tlc moderna, al pari di quella delle grandi città italiane Giga - sottolinea Massimo Tarsi, responsabile Field Operations Line Marche e Umbria di TIM - Abbiamo già iniziato a cablare la zona via Palazzi Nord, via Molino – Piediprato sud, viale Marconi zona santuario Le Grazie. A breve saranno inoltre avviati i lavori nella zona di via Piave, via Cinaglia, via Stradella, via Palazzi sud e anche nel centro storico della città alta con gli uffici comunali. Oltre alla copertura FTTH andremo ad incrementare la capacità di alcune stazioni radio base per potenziare la copertura 5G nel Comune. Sono state realizzate le predisposizioni per il 5G presso il sito radiomobile in località Cimitero di Spinetoli e i due siti della Zona Industriale di via XXV Aprile, a breve è previsto l’avvio lavori per il sito 5G a cimitero di Pagliare".