Apertura della stagione di caccia, la Lac: "C’è già la prima mattanza"

"Come avevamo facilmente previsto e denunciato pubblicamente la prima giornata di preapertura della caccia nelle Marche si è trasformata in un’autentica mattanza a danno soprattutto dei colombacci": così la Lega anticaccia critica l’inserimento di questa specie "nel carniere delle pre-aperture al posto della tortora selvatica, ormai praticamente estinta in Italia e in forte declino in tutta Europa, anche per colpa della caccia accanita a cui da sempre è sottoposta".

Il colombaccio "è una specie migratoria e fino a qualche anno fa veniva cacciato nelle Marche soprattutto in ottobre, al culmine del periodo della sua migrazione dal Nord ed Est Europa, attraverso il Mare Adriatico e risalendo le aste fluviali dei fiumi marchigiani, per poi oltrepassare l’Appennino su valichi montani noti fin dall’antichità, ed infine raggiungere il mare Tirreno, l’Europa Meridionale e l’Africa settentrionale per trascorrervi l’inverno" spiegano dalla Lac.

A causa dei profondi cambiamenti climatici in atto però "negli ultimi anni il colombaccio è diventato una specie stanziale anche in Italia, mentre il prolungamento dell’estate fino ai mesi di settembre ed ottobre, sta ritardando sempre più anche il periodo della migrazione autunnale dell’avifauna. Per questi motivi, è stato un gravissimo errore, da parte della Giunta Acquaroli l’aver inserito il colombaccio tra le specie cacciabili sin dal primo settembre, perché ad essere pesantemente decimata dalle doppiette dei cacciatori è stata proprio la loro popolazione stanziale in Italia".

E questo fatto "non lo denunciamo solo noi della Lac – concludono –, ma anche tutti quei cacciatori rispettosi degli equilibri naturali, la stragrande maggioranza dei quali ha però appeso da tempo il fucile al chiodo. Il 65 per cento dei cacciatori è anziana, ovvero ha più di 65 anni e che solo il 5 per cento di essi ha un’età inferiore ai 35 anni".

Grave anche, per l’associazione a difesa degli animali, il nuovo ddl in discussione in Parlamento, che liberalizza ancora di più il mondo delle doppiette.