Apertura di via Lombroso, avanti con il progetto

Nessun passo indietro sull’apertura di via Lombroso. Ieri gli uffici comunali hanno affidato a un pool di professionisti la scrittura del Piano di fattibilità tecnico-economica (Pfte) relativo alla realizzazione della rotatoria all’incrocio con viale dello Sport. Un passaggio fondamentale, che di fatto inaugura la fase progettuale dell’attesissimo intervento. Un’iniziativa dal percorso tortuoso, che si guardi al passato o al futuro: uno step fondamentale, in tal senso, veniva fatto lo scorso aprile, quando il comune approvava il Documento di indirizzi per la progettazione (Dip) per la realizzazione della rotatoria, come parte delle opere di urbanizzazione comprese nel Piano particolareggiato di zona. Nel Piano, va detto, l’intersezione tra viale dello Sport e via Lombroso riveste un ruolo fondamentale, così come il parcheggio pubblico previsto nelle immediate vicinanze: è in tal senso, quindi, che lo scorso dicembre il comune procedeva all’acquisizione delle aree coinvolte nell’iniziativa. In Viale De Gasperi, a fine luglio è arrivata, da parte di un raggruppamento temporaneo di professionisti, una proposta economica di affidamento del Piano di fattibilità per un importo di circa 51mila euro. E ora, l’offerta è stata approvata. Dopo il Piano di fattibilità dovrà essere inviata in provincia la richiesta di esclusione dalla Valutazione ambientale strategica (Vas): l’esito dell’istanza si conoscerà entro un mese, e a quel punto il responsabile del procedimento convocherà una conferenza dei servizi semplificata per l’approvazione definitiva del Pfte e la localizzazione dell’opera. Contestualmente saranno presi in esame i pareri in merito alla verifica preventiva dell’interesse archeologico e alla Valutazione d’impatto ambientale (Via). La conferenza dei servizi, infine, si concluderà entro due mesi. Con l’apertura di via Lombroso, il comune mira a perfezionare la direttrice di traffico che collega via Gramsci a viale dello Sport, passando per via Ugo Bassi, via Piemonte e la strada in questione. In questo modo, i quartieri coinvolti beneficerebbero di una valvola di sfogo all’intenso traffico, ma non solo. In conseguenza di questo intervento verrebbe instaurato il senso unico in direzione nord in via Volta, parallela a via Lombroso. Alla realizzazione dell’opera, però, si sono detti contrari tanti cittadini di zona, che peraltro hanno anche presentato una raccolta firme per indurre l’amministrazione a concretizzare tutte le misure previste dal Piano particolareggiato, inclusi tanti altri parcheggi e attraversamenti.

Giuseppe Di Marco