Apertura in notturna per i musei Pinacoteca e Forte sotto le stelle Papetti: "Saranno venerdì speciali"

Musei aperti anche dopo cena. E’ quanto avverrà, a cominciare dal prossimo venerdì, per due delle strutture museali cittadine: la pinacoteca e il Forte Malatesta. Entrambi, tutti i venerdì fino al 31 agosto, prolungheranno l’orario di fruibilità da parte del pubblico fino alle 23. Un piccolo, ma importante, segnale di una più accurata accoglienza da parte di una città che sta vedendo crescere, anno dopo anno, il numero dei turisti. "Si tratta di aperture speciali per il periodo estivo – dice il direttore dei musei civici, Stefano Papetti – che avranno inizio venerdì prossimo e che ci saranno solo il venerdì. Inoltre, il lunedì, tradizionale giorno di chiusura, la pinacoteca la terremo aperta". Da ieri al 31 agosto, la pinacoteca sarà aperta dunque tutti i giorni, dalle 10 alle 19, mentre il venerdì anche dalle 19 alle 23, il Forte Malatesta, dal martedì al venerdì, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, sabato e domenica, festivi e prefestivi dalle 11 alle 19, e il venerdì anche dalle 19 alle 23, il teatro Ventidio Basso, fino al 30 settembre, il venerdì e sabato, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Proprio in pinacoteca, nei giorni scorsi, è stata inaugurata, in collaborazione con ‘La Milanesiana’, la mostra ‘Dyalma Stultus. Opere dalla fondazione Cavallini Sgarbi’ a cura di Vittorio Sgarbi. Quattordici le opere inedite del pittore triestino esposte. "Le abbiamo disposte – continua Papetti – in dialogo con le opere antiche della collezione. Questo perché Stultus, anche se del ‘900, è stato un pittore molto legato alla tradizione figurativa, un grande ammiratore dei pittori del Rinascimento".

Sull’andamento dei musei, dal punto di vista degli ingressi Papetti evidenzia come "nei primi sei mesi del 2023 sia stato registrato un 70% in più di visitatori rispetto allo stesso periodo del 2022". "L’anno scorso – continua Papetti – abbiamo raggiunto nuovamente il numero dei visitatori del 2015, ovvero dell’anno prima del terremoto. E tra i primi sei mesi del 2022 e i primi sei del 2023 c’è stato un ulteriore aumento del 70%, circa 10.000 in più. Siamo pieni di visitatori che vengono da fuori. La mostra sul carcere che è stata allestita al Forte Malatesta ha totalizzato quasi 5.000 ingressi in tre mesi, non sono pochi per una cittadina come Ascoli. In questi giorni stanno arrivando molte persone anche grazie al Festival del reportage, in occasione del quale sono state allestite due mostre alla galleria d’arte contemporanea Licini. Quella di Stultus, in pinacoteca, durerà fino al 30 ottobre per permettere anche agli studenti di visitarla, e poi dal 14 luglio avremo al Forte Malatesta la mostra dei Van Orton".

Lorenza Cappelli