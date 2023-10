Aperture gratuite per conoscere il Museo del mare

Italian port days, per il Museo del Mare un’apertura straordinaria e gratuita dal 24 al 27 ottobre, dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 18.30. Gli Italian port days, promossi in collaborazione con la Capitaneria di porto, interesseranno anche i ragazzi con la possibilità di partecipare ai laboratori didattici per le scuole nelle mattine del 26 e del 27 ottobre. Saranno un centinaio gli alunni della scuola primaria Alfortville che, insieme agli esperti del Museo del Mare, avranno la possibilità di approfondire la conoscenza dell’ecosistema marino, del suo patrimonio di flora e fauna e del come proteggerlo.