Appalti, massima allerta "Fondi Pnrr, guardia alta"

"Attenzione, da qui ai prossimi tre o quattro anni dobbiamo stare con gli occhi veramente aperti perché c’è il concreto rischio che, secondo la catena degli appalti per la ricostruzione del post terremoto, possono presentarsi nel Piceno aziende che non rispettano i requisiti della perfetta legalità". Lo ha detto il questore di Ascoli Vincenzo Massimo Modeo intervenendo ieri mattina alla tavola rotonda organizzata dal Lions Club di Ascoli sul tema ’Appalti e Pnrr’ che si è tenuto presso la sala della Vittoria in Pinacoteca, alla presenza di diversi studenti delle scuole superiori ascolane. Introdotto dagli avvocati Stefano Orsini, Annagrazia Di Nicola e Roberta Di Marco, il questore ha escluso al momento la presenza della criminalità organizzata. "I reati ’sentinella’ sono quelli cosiddetti intimidatori, ma anche legati al riciclaggio e alla turbativa d’asta – ha spiegato –. Sono campanelli d’allarme, ma posso assicurare che al momento la provincia di Ascoli non registra situazioni di particolare allarme. Oltre alla figura di riferimento del prefetto, possiamo contare su una commissione che efficacemente in provincia fa accertamenti e monitora gli appalti, e naturalmente tutte le forze di polizia. Le Marche sono un’isola sostanzialmente felice in un complesso nazionale che soffre in molte regioni di infiltrazioni criminalità. Ma visti i tanti soldi in gioco con il Pnrr la guardia deve restare altissima, perché i soldi notoriamente attirano i malintenzionati".

All’appuntamento ha preso parte anche Maurizio Conoscenti, dirigente procedure intersettoriali del Comune di Ascoli che ha illustrato ai ragazzi il nuovo codice degli appalti. Presente anche Vincenzo Pecoraro, segretario generale del Comune. "Ho sempre sostenuto che ai tavoli dove si dettano le regole dovrebbero andare tecnici e ragionieri dei piccoli comuni, che rappresentano il 90% del territorio italiano – ha detto Pecoraro – se oggi c’è una grossa difficoltà ad attuare il Pnrr nei piccoli comuni è dovuta alla complessità delle norme, alla mancanza di informazioni, anche a causa dei tagli al personale della pubblica amministrazione".

Riguardo al comune di Ascoli Pecoraro ha aggiunto che "negli ultimi tre anni abbiamo assunto più di 120 persone, dando una importante iniezione di tecnici; ragazzi che ci stanno dando una grossa mano a spendere tutti questi soldi che siamo riusciti ad avere. La pubblica amministrazione è una galassia mostruosa, ma è impostante che sia trasparente in tutto quello che fa, perché ciò si traduce in efficacia".

