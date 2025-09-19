Vincere
CronacaAppello ai candidati per l’agricoltura
19 set 2025
GIACOMO GIAMPIERI
Cronaca
Appello ai candidati per l’agricoltura

Un confronto serrato, aperto e concreto. Questo lo spirito con cui Coldiretti Marche ha organizzato ieri l’incontro con i due...

Un confronto serrato, aperto e concreto. Questo lo spirito con cui Coldiretti Marche ha organizzato ieri l’incontro con i due candidati alla presidenza della Regione Marche, Francesco Acquaroli e Matteo Ricci, per discutere delle priorità del settore agricolo. È stata la presidente regionale Maria Letizia Gardoni ad aprire il dibattito con un intervento sulle politiche europee e regionali. "L’agricoltura marchigiana – ha sottolineato – sta vivendo una fase di profonda difficoltà, aggravata da crisi internazionali, dazi e da un accordo Mercosur che rischia di penalizzare duramente le nostre filiere, in primis carne, riso e zucchero. L’ulteriore taglio della Pac previsto dall’Ue potrebbe ricadere sulle piccole e medie imprese. Chiediamo impegni concreti su come la Regione potrà intervenire a tutela del comparto".

