Appello al mondo delle associazioni, in scadenza l’iscrizione all’albo

Appello al mondo no profit per l’iscrizione o il rinnovo annuale dell’iscrizione all’Albo delle Associazioni del comune di Grottammare. Il termine per presentare l’istanza è fissato al 31 gennaio. L’Albo delle associazioni è lo strumento istituito nel 2017 con lo scopo di promuovere e coordinare le attività dell’associazionismo locale no profit operante sul territorio e assicurare i sostegni posti in essere dall’Amministrazione comunale. Per il 2024 l’Albo ha registrato 42 associazioni, di cui 13 non residenti a Grottammare ma operanti sul territorio comunale. L’iscrizione è aperta alle associazioni in genere, operanti nei settori culturale, sociale, sportivo, turistico/ricreativo, ambientale, agroalimentare, liberamente costituite e qualunque sia la forma giuridica assunta. La procedura è disciplinata dal regolamento per l’istituzione dell’Albo delle Associazioni del comune di Grottammare, consultabile sito istituzionale.