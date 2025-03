Appello per Veneto Banca. Assoluzioni confermate

La Corte d’Appello di Ancona ha confermato la sentenza con la quale a novembre 2019 il tribunale di Ascoli ha assolto quattro funzionari di Veneto Banca (ora in liquidazione amministrativa) accusati in concorso di aver commesso una truffa ai danni di alcuni clienti dell’istituto di credito attraverso il meccanismo conosciuto come "prestito baciato". Una sentenza che era stata impugnata dalle parti civili i cui legali nell’udienza di ieri ad Ancona hanno chiesto la condanna penale (il reato era comunque prescritto), ma soprattutto quella ai fini civilistici per ottenere un risarcimento. La Corte d’Appello ha respinto il ricorso confermando l’assoluzione piena di Enrico Liviero, 63 anni di Padova, Enrico Moretti, 65 anni di Civitanova e Giorgio Fini 61 anni di Lapedona. Erano difesi, rispettivamente, dagli avvocati, Davide Brunelli, Pierfrancesco Tasso e Giovanni Lanciotti. Liviero era stato indagato come responsabile dell’area basso Adriatico, Moretti quale gestore Corporate, Fini nella veste di direttore della filiale di Ascoli. Il dibattimento è scaturito dalla denuncia presentata da cinque soci di una srl con sede del territorio che hanno riferito che fra dicembre 2013 e gennaio 2014 era stata loro prospettata la possibilità di ottenere la concessione di una linea di credito di 250 mila euro a condizione che tutti i soci, personalmente, avessero acquistato 3.050 azioni di Veneto Banca, per la metà del valore dell’affidamento, vale a dire per circa 125 mila euro. Nel presentare la denuncia, i cinque soci hanno riferito che erano stati rassicurati sulla convenienza dell’operazione finanziaria in questione, atteso che si trattava di azioni liquidabili in ogni momento per l’intero valore investito, destinate anzi certamente ad accrescere, con il tempo, il loro valore. "Con questa ulteriore sentenza assolutoria viene conclamata la correttezza dell’operato di tutti i funzionari – è il commento dell’avvocato Lanciotti a nome dei colleghi della difesa –. È vero che c’è stata tutta una problematica, ma questa non poteva assolutamente dipendere dai dipendenti, anche se parliamo di funzionari di banca. Per i nostri assistiti è stato un lungo periodo molto travagliato, sia a livello morale, perché hanno dovuto subire un procedimento penale di un certo livello per 10 anni, ma anche sotto l’aspetto della carriera, perché nel momento in cui c’è un procedimento penale per truffa aggravata è chiaro che subisce penalizzazioni".

Peppe Ercoli