Appignano conferisce la cittadinanza onoraria a Robert Zemeckis, regista di fama internazionale

Il consiglio comunale di Appignano ha deciso all’unanimità di conferire la cittadinanza onoraria a Robert Zemeckis, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico di fama internazionale. Zemeckis è noto per aver diretto capolavori come Ritorno al futuro, Cast away, All’inseguimento della pietra verde, Chi ha incastrato Roberto Rabbit, Forrest Gump, che gli è valso l’Oscar come miglior regista. Zemeckis è stato innovatore assoluto del cinema di animazione. Inoltre è appena uscito con Here: il nuovo film con Tom Hanks e l’intelligenza artificiale nel cast.

La curiosità è che Rosa Nespeca, madre del regista, nacque da Pietro Nespeca di Appignano del Tronto e Domenica Celani di Ascoli, il bisnonno Camillo Nespeca era anche lui di Appignano. Rosa trascorse la sua giovinezza nel piccolo borgo prima di emigrare a Chicago, dove Zemeckis nacque nel 1952. L’importante scoperta delle radici appignanesi del regista si deve a Fiorenzo Santini, sociologo e giornalista di Camerano, appassionato ricercatore della storia dell’emigrazione marchigiana, che si è occupato della ricerca delle origini del famoso regista con la collaborazione di Giuseppe Dell’Anno dell’Archivio di Stato di Ascoli e di Giuseppe Merlini dell’archivio storico del Comune di San Benedetto del Tronto e di Gabriele Marcozzi dell’archivio storico del Comune di Appignano del Tronto.

Durante il consiglio comunale del 25 novembre, la sindaca Sara Moreschini ha letto le motivazioni ufficiali del conferimento della cittadinanza onoraria: "ha dato lustro al nome del Comune di Appignano e all’umanità eccellendo nell’arte cinematografica ai più alti livelli mondiali contribuendo alla crescita culturale e spirituale di tutti coloro che hanno fruito delle sue opere". Con questa iniziativa, Appignano celebra un legame speciale con uno dei registi più influenti della storia del cinema internazionale. E chissà, che un giorno Robert Zemeckis deciderà di visitare i luoghi delle sue origini. "Siamo riusciti a contattare la moglie del regista, Leslie Zemeckis per invitarli per una futura cerimonia di consegna della cittadinanza onoraria, sarebbe un onore".