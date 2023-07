Appignano del Tronto, Estate Ricca di Attività con la Pro Loco

Appignano del Tronto ha vissuto due settimane ricche di attività, grazie all’impegno della Pro Loco. Al parco Sergio De Angelis sono state serate ricche di sport, buon cibo, giochi per bambini e il concerto finale con Legno, Sena e Azi. Un’estate ricca di iniziative, tante le attività in programma per questo fine settimana: domani, dalle 15 alle 17, si terrà l’iniziativa fra natura storia e leggende, camminata con Us Acli, è possibile prenotare telefonando allo 3939365509. Per l’occasione è prevista una visita al centro storico, al percorso di realtà aumentata, inoltre si potrà ammirare il paesaggio rurale e si terrà la visita guidata all’azienda Alessi delle ceramiche. Dopodomani, dalle 18.30 appuntamento imperdibile con Rural art festival in centro storico, con laboratori per bambini a cura di La Casa i Asterione. Drink and food - mercato contadino e degustazione di prodotti tipici con le aziende agricole e artigianali locali e l’organizzazione della Pro loco; dj set con Fatti Un Giro Dj, alle 21.30 concerto tammurriata rock Enrico Capuano, l’ingresso è gratuito.