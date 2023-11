Appignano e il corso che salva vite

Sabato pomeriggio si è svolto ad Appignano nella sala HUB, il corso gratuito di BLSD basic life support – early defibrillation, organizzato dalla Croce rossa Italiana - Comitato di Castignano in collaborazione con l’amministrazione comunale di Appignano del Tronto, con l’obiettivo di imparare ad effettuare un massaggio cardiaco e ad utilizzare un defibrillatore. Il corso è propedeutico alla installazione di un defibrillatore che è stato donato da EPAP (Cassa previdenziale dei geologi, agronomi) a Croce Rossa regionale con la finalità di donarli ai Comitati croce rossa facenti parte delle aree colpite dal sisma centro Italia. L’impegno di Croce Rossa è quindi, non solo posizionare un defibrillatore, ma anche formare le persone per l’uso. La lezione teorica e pratica è stata seguita da 13 volontari facenti parte delle associazioni locali e del Comune. Il sindaco Sara Moreschini ha formulato un grazie a tutti gli organizzatori: "Grazie al comitato Croce Rossa di Castignano e alla presidente Rossana Straccia per l’iniziativa, grazie a tutte le persone che hanno dedicato del tempo sabato pomeriggio per imparare ad utilizzare uno strumento salvavita che presto sarà a disposizione della comunità appignanese".