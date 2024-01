Appignano, ecco il baby consiglio. Giornata tra elezioni e ricordo

Ad Appignano del Tronto ieri mattina, nella sala consiliare, si sono riuniti gli studenti e gli insegnanti della scuola primaria e secondaria Falcone e Borsellino per l’insediamento del nuovo consiglio comunale dei ragazzi e per celebrare la Giornata della Memoria. Nelle ultime settimane gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado si sono impegnati nel proseguo del progetto ’Democrazia in erba’, dove hanno presentato dei programmi e si sono messi in gioco candidandosi alle elezioni al consiglio comunale dei ragazzi. E’ stata eletta sindaca Junior, Emidi Anna Ginevra e il consiglio è composto dai seguenti alunni: El Hassani Anas, Coccia Elena, Monti Margherita, Anastasi Diego, Stipa Riccardo e Cinaglia Cecilia, Todisco Gioia, Stipa Stefano, Armillei Emiliana, Grelli Gaia, Cinaglia Filippo e Botticelli Alice. La professoressa Assuntina Gaetano coordinatrice della scuola secondaria insieme alla sindaca Sara Moreschini hanno fatto la proclamazione degli eletti, e hanno augurato buon lavoro alla sindaca junior e a tutto il consiglio comunale dei ragazzi. La mattinata poi è proseguita con le celebrazioni della Giornata della Memoria, in cui gli studenti hanno mostrato ed elaborato i loro sentimenti di pace, di uguaglianza e di amicizia partendo da letture e studi fatti durante le lezioni, dal Diario di Anne Frank, a Otto autobiografia di un Orsacchiotto, a Primo Levi, un momento di riflessione e commozione.