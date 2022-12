Appignano nel segno della tradizione C’è la Processione dell’anno vecchio

Anche la Vallata si prepara per Capodanno. Ad Offida grande festa con la Pro Loco sabato 31. Il cenone di San Silvestro verrà allestito nell’Enoteca regionale con animazione, premi e Dj-set. Gli organizzatori promettono tante gustose portate, divertimento per festeggiare insieme il nuovo anno. Per info e prenotazioni è possibile chiamare il 3393994161 oppure il 3336180000. L’evento più atteso della Vallata è sicuramente la Processione dell’anno vecchio 2022, in programma il 30 e il 31 dicembre ad Appignano. Come ogni fine anno nel piccolo paese diventa teatro della tradizionale Processione dell’anno vecchio: la tipica manifestazione appignanese che celebra le esequie del defunto anno e festeggia la nascita del nuovo. Il giorno 30 dicembre è il giorno della Veglia funebre. Tra spettacoli, degustazioni, scenette, tra magia e superstizione, delirio e goliardia, l’indomabile dolore ed il calore dei partecipanti si avvolge come in un triste e commosso abbraccio attorno alla sontuosa Camera Ardente. Il giorno 31 dicembre subito dopo il ’Cenone dei Parenti Stretti’, sacro e profano si fondono in un curioso e goliardico corteo funebre formato da grotteschi personaggi e costumi simboleggianti i mesi dell’anno, i quali, accompagnati dalla banda strombazzante a tutto fiato una buffa arietta funebre, sfilano per le vie del paese portando sbiadite ghirlande e recitando arcaiche litanie. Le fiaccole della ’compagnia Bonamorte’ e i lumini accesi lungo le rue rischiarano il passaggio del ’Vescovo’ che con una grossa e variopinta mitria in capo e voce stentorea, officia il funerale aspergendo di vino gli astanti. Segue il carro funebre sospinto dall’umano bue e asinello, che avvolto dall’allegria della folla procede a scossoni e sembra sfasciarsi ad ogni sobbalzo. Sul carro, giace la grande bara dell’Anno Vecchio che allo scoccare della mezzanotte verrà data alle fiamme nella piazza principale tra fiaschi di vino e spettacoli di fuochi, si accoglierà festosamente la nascita del nuovo anno. L’itinerario che accompagna i visitatori tra le strette viuzze del paese, in un interminabile e suggestivo percorso, termina con la visita alla Camera Ardente, dove i graditi ospiti potranno assistere allo struggente pianto delle comari, il canto delle antiche litanie ed infine, per la chiusura della Veglia, all’estrema unzione e benedizione a vino cotto. La bara del vecchio anno morente verrà bruciata alla mezzanotte del 31 dicembre, liberando le speranze per un anno migliore. Tutto il programma dei 2 giorni e il menù della cena del 30 e il cenone del 31, sono sul sito. www.prolocoappignano.it.

Maria Grazia Lappa