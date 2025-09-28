Appignano per Gaza

L’amministrazione comunale di Appignano del Tronto in seguito a deliberazione in consiglio comunale, ha deciso di esporre la bandiera della Palestina dal palazzo comunale come gesto simbolico di solidarietà verso il popolo palestinese e di ferma condanna del genocidio in corso a Gaza. "Dal 7 ottobre 2023 – si legge nella nota dell’amministrazione – , l’offensiva militare israeliana ha causato oltre 65.000 morti e 165.000 feriti, tra cui più di 20.000 bambini. Le operazioni in corso hanno distrutto scuole, ospedali, abitazioni e terre coltivabili, riducendo la Striscia a macerie e privando la popolazione di cibo, acqua e cure mediche. La fame è diventata un’arma di guerra, con oltre mezzo milione di persone allo stremo. Le Nazioni Unite e le principali organizzazioni per i diritti umani hanno definito questa situazione un genocidio. La Corte Penale Internazionale ha emesso un mandato di cattura nei confronti del premier israeliano Netanyahu per crimini contro l’umanità. Pochi giorni fa, il capo della Commissione d’inchiesta internazionale indipendente delle Nazioni Unite sui diritti umani nei Territori palestinesi occupati ha concluso che le autorità e le forze armate israeliane, dall’ottobre 2023, hanno commesso ’quattro dei cinque atti’ elencati nella Convenzione sul genocidio del 1948. Non possiamo e non vogliamo rimanere indifferenti – conclude l’amministrazione comunale –. Riteniamo fondamentale chiedere il rispetto del diritto internazionale, un cessate il fuoco immediato e il riconoscimento del diritto del popolo palestinese all’autodeterminazione. L’esposizione della bandiera palestinese è un atto simbolico, ma anche un invito concreto a non restare in silenzio".