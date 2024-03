Appignano si rifà il look. In arrivo il muro celebrativo

Nuovo smalto per Appignano del Tronto, il piccolo paese, gioiello immerso nel verde, sarà oggetto di lavori che lo renderanno sempre più bello, sicuro e fruibile. Il sindaco di Appignano del Tronto Sara Moreschini annuncia l’inizio di un progetto di rigenerazione urbana che interesserà tutto il centro storico. Sono partiti i lavori del primo stralcio, ma si tratta di un progetto che vede un investimento di 850mila euro, fondi del piano complementare sisma, che mirano a rigenerare i centri storici che sono stati i più colpiti dal sisma. In questo primo intervento verranno effettuati lavori sull’accesso del paese a valle.

"Si tratta – dichiara il Sindaco – di un’importante iniziativa che mira a preservare e valorizzare il prezioso patrimonio storico, riaffermando l’identità della nostra comunità. Il primo stralcio dei lavori, già avviato, si focalizza sul restauro delle mura storiche di fronte alla scuola sui quali si interverrà anche con una nuova illuminazione. Il muro vicino alla sala consiliare sarà restaurato e arricchito con uno skyline rappresentante il profilo caratteristico del nostro paese. Le novità non finiscono qui, il progetto prevede anche: l’abbattimento delle barriere architettoniche per garantire un accesso agevole alla sala consiliare, la realizzazione di un marciapiede nuovo per permettere di camminare in modo sicuro verso la chiesa di San Michele Arcangelo, oggetto di un importante restauro.

La chiesa è stata completamente restaurata e il 9 marzo verrà inaugurata. Il restauro della chiesa di San Michele Arcangelo – prosegue il sindaco Moreschini – ci permette di rinnovare e dare nuova luce al centro storico. Sarà anche posizionata una nuova pavimentazione in pietra naturale, che restituirà il suo antico splendore. Prvista anche la ricostruzione della scala che dalla scuola conduce a Largo degli Angeli, garantendo un accesso sicuro e agevole a questa importante zona del nostro comune. Questo progetto – prosegue il Sindaco – rappresenta un passo significativo per garantire un centro storico accessibile, sicuro e accogliente per tutti i nostri cittadini e visitatori. Vi terrò aggiornati sui progressi di questo importante lavoro, e anche sui prossimi interventi che prevede la rigenerazione urbana". I lavori rappresentano interventi complessi che incidono sugli accessi sia a monte che a valle, lo scopo è portare nuove migliorie per ridare luce e bellezza a uno dei centri storici più suggestivo della Vallata.

Maria Grazia Lappa