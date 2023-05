Applicatore di tacchi, orlatrice e raffilatore pelli

Nella provincia di Fermo, Giusy srl di Belmonte Piceno ricerca un operaio addetto in manovia, montaggio e bollatacchi. Richiede esperienza nel ruolo e propone un contratto a tempo determinato ed a tempo pieno. Il contatto diretto è 0734964670. Il tomaificio Rosy di Petritoli, invece, ricerca orlatrice anche senza esperienza. Indica un’età per candidarsi tra i 18 e i 60 anni. Propone un contratto a tempo determinato ed a tempo pieno. Ecco i contatti diretti: 0734658947 - 3394356472, email [email protected] Ancora, Accoppiatura Simona di Montegranaro ricerca intelatore e raffilatore pelli tra i 20 e i 50 anni, automunito. Propone un contratto a tempo determinato di 6 mesi (trasformabile). Inviare il proprio curriculum vitae a [email protected] Per questi annunci di lavoro è necessario comunque rivolgersi al centro per l’impiego di Fermo che è possibile contattare inviando una email a [email protected] oppure componendo i numeri telefonici di seguito: 0734254756 - 0734254770.