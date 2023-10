In riviera si ricerca estetista con esperienza pluriennale nel ruolo, in possesso del diploma della scuola di estetista. Ancora parrucchieria ricerca tirocinante. Si ricerca pure una apprendista stiratrice. Azienda ricerca cucitrice in bianco per l’utilizzo di macchine lineari, è richiesta esperienza pluriennale nel ruolo. Chi fosse interessato ad uno di questi lavori può contattare il centro per l’impiego di San Benedetto.