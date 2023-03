Apprendista per riparazione di macchine agricole

L’officina Monaldi Romolino di Ponzano di Fermo ricerca due persone con la qualifica di meccanico di macchine agricole. Si cerca, è specificato nell’annuncio dell’offerta apprendista per la riparazione di macchine per l’agricoltura. Il candidato dovrà avere un diploma e conoscenza dei mezzi agricoli. Quello proposto dall’officina è un contratto di apprendistato. Possono candidarsi persone con età compresa tra i 18 e i 40 anni. E’ richiesta la patente B. I contatti telefonici a cui è possibile rivolgersi sono: 0734631525 - 3474366450. E’ possibile anche inviare una email a [email protected] Il centro per l’impiego di riferimento è quello di Fermo. Per ulteriori informazioni inviare una email a [email protected], una Pec a [email protected] o contttare i numeri telefonici 0734254756 - 0734254770.