Approdo negato. Oggi il ricordo del Rodi

Per iniziativa del Comune e del Circolo dei Sambenedettesi, questa mattina, con inizio alle ore 11, sulla banchina portuale ’Malfizia’, dinanzi al monumento ’Il mare, il ritorno’, si terrà la tradizionale cerimonia dal titolo ’L’approdo negato’, dedicata alla commemorazione di tutti quelli che hanno perso la vita lavorando in mare. La celebrazione, che si svolge ogni anno nel giorno del naufragio del motopeschereccio ’Rodi’ e della morte di tutti i membri del suo equipaggio, vedrà la deposizione di corone di alloro sul monumento e, in seguito, davanti alle lapidi che ricordano le tragedie del mare che costellano il muro del molo nord ’Rodi’. Sono momenti particolarmente toccanti per la città di San Benedetto che nel mare, negli anni, ha pagato un alto tributo di vite umane. Sono previsti interventi del sindaco Antonio Spazzafumo, del capitano di fregata Alessandra Di Maglio, comandante della capitaneria di porto di San Benedetto e del presidente del Circolo dei Sambenedettesi, cultore della storia della città, Gino Troli.