Approfondimenti sul semaforo

Sul Photored installato dal Consorzio di polizia locale e servizi Monti Azzurri, su richiesta del comune di Ripatransone, lungo la provinciale Valtesino, vi è una precisazione dell’amministrazione provinciale. "In merito alle notizie diffuse sul dispositivo Photored si puntualizza che non sono state, al momento, inoltrate all’Ente richieste di autorizzazione e non sono stati emanati dalla Provincia provvedimenti autorizzativi al riguardo. In ogni caso, sul sistema di rilevamento posto lungo la S.P. Valtesino, la Provincia ha avviato, per quanto di competenza, un approfondimento tecnico nelle sedi opportune per accertare funzionamento e conformità della strumentazione approntata alla luce della normativa vigente in materia. L’impegno della Provincia è quello di promuovere la sicurezza stradale in sinergia con tutti gli enti preposti".