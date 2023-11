‘APProposito d’amore’ . Antonio Tortolano presenta il suo libro

‘APProposito d’amore’ è il titolo del romanzo che segna il debutto letterario di Antonio Tortolano, e che verrà presentato domani alle 16.30 al ristorante Casa de Mar di Campofilone, dove l’incontro si chiuderà con un aperitivo e brindisi. (ingresso gratuito). Il romanzo affronta il tema dell’amore nell’era del dating online (edizione De Ferrari) attraverso la narrazione della storia del protagonista di nome Nando, un ragazzo di provincia, frequentatore di chat di incontri alla costante ricerca del grande amore che, seppur inciampando in storie bizzarre, coincidenze assurde, gioia ed equivoci, non dimentica il valore delle emozioni. A confrontarsi con il pubblico, sarà l’autore, Tortolano, allievo di Maurizio Costanzo, giornalista cassinate, impegnato in scouting, casting e scrittura per produzioni Rai, Mediaset e Sky. Appuntamento da non perdere.