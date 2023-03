Approvato il progetto per il nuovo asilo nido in via delle Conchiglie

La Giunta comunale di Cupra Marittima ha approvato il progetto esecutivo del nuovo asilo nido che sorgerà in via delle Conchiglie su terreno di proprietà dell’Ente. L’amministrazione comunale l’anno scorso ha ottenuto un finanziamento del Pnrr di 750mila euro, poi aggiornato ad oltre 800mila, per la realizzazione dell’asilo nido con 35 posti per bambini da 0 a 2 anni. In quella zona in espansione, infatti, è indispensabile creare una struttura pubblica, per cui l’amministrazione comunale ha avviato una procedura di manifestazione d’interesse per individuare gli operatori da invitare alla successiva procedura negoziata. Hanno risposto ben 170 ditte e di queste ne sono state sorteggiate dieci. Ora la Cuc stazione unica appaltante ha avviato le iniziative per la gara d’appalto. Entro maggio, nel rispetto dei termini imposti dal Ministero, dovranno essere aggiudicati i lavori che hanno un valore di circa 900mila euro, poiché il Comune ha aggiunti 90mila euro del proprio bilancio. "Va detto che al momento a Cupra vi è un asilo privato con un numero limitato di posti, mentre la domanda è in aumento, poiché i genitori e talvolta anche i nonni vanno a lavoro" afferma il sindaco Alessio Piersimoni.