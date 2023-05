Appuntamento con Bilardello

Oggi, alle 18, alla libreria Rinascita, è in programma la presentazione del libro ‘Massimo Garau la vera storia del naufragio’ con l’autore Gaspare Bilardello. Modera il giornalista Mario di Vito e interviene lo storico Antonio de Signoribus. L’evento rappresenta una occasione preziosa per riscoprire una pagina dolorosa della storia recente. Il libro narra la vicenda drammatica di un peschereccio di pesca atlantica naufragato in circostanze misteriose il 16 febbraio del 1987. "Io, oltre che il narratore – dice l’autore –, sono anche parte in causa dato che il peschereccio apparteneva alla famiglia di mia moglie, ed avendo anche lavorato per la compagnia armatoriale, tra le più importanti in Italia e in Europa, per più di 25 anni. Nel naufragio muoiono 19 marinai di cui 4 italiani e 15 africani , tutti regolarmente imbarcati e da diversi anni alle dipendenze della compagnia di pesca".