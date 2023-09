Appuntamento con Blow Up

Domani alle 21.15 presso l’Ospitale, casa delle associazioni, al paese alto di Grottammare, si aprirà la stagione dell’associazione Blow up intitolata ’Ho visto intelligenze che noi umani non potremmo immaginare. Viaggio al termine del presente tra inquietudini e opportunità’. Nel primo appuntamento dal titolo ’Da animali e Dei. Riflessioni e visioni sul futuro dell’umanità’ l’ex sindaco di Grottammare Enrico Piergallini, docente di lettere al Liceo Scientifico di San Benedetto, grazie ad una serie di sequenze cinematografiche e riflessioni critiche, condurrà i partecipanti in un viaggio attraverso l’interpretazione della storia dell’umanità proposta dallo storico Yuval Noah Harari analizzando da un lato le tre rivoluzioni fondamentali, cognitiva agricola e scientifica, e dall’altro le sfide del presente e del futuro come la gestione dell’intelligenza artificiale e il pericolo del predominio dei dati, che mettono in crisi la vita libera e democratica degli esseri umani.