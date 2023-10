Appuntamento con ’Boschi nostri’

Domenica il nuovo appuntamento di "Boschi Nostri", il ciclo dei trekking a piedi nel territorio di Ripatransone ideato dall’Associazione Avis Bikers dei Colli Ripani. L’escursione in programma condurrà i partecipanti nell’area naturale di Colle di Guardia. Obiettivo dell’iniziativa è permettere di scoprire luoghi poco conosciuti del territorio per aumentare la consapevolezza del loro valore ambientale e antropico. Proprio in ragione di tale mission, l’iniziativa vede il patrocinio del Comune di Ripatransone. Ritrovo fissato alle ore 8:15 in Contrada Visciola (Valtesino). I dettagli tecnici e le iscrizioni sono presenti sul sito dell’Associazione dell’Avis Bikers dei Colli Ripani. Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 334 8500515 (anche Whatsapp). La partecipazione è gratuita con offerta libera. L’Associazione, mira alla valorizzazione dei numerosi percorsi del territorio per riscoprire la storia.