Appuntamento con la Dop

In questi giorni anche a causa delle ‘Olive Wang’ e del film che si sta girando in città, si è parlato molto di tutela e di valorizzazione delle olive ascolane e così capita davvero a proposito l’evento organizzato dall’Accademia Nazionale dell’Olivo e dell’Olio che nella ‘Tornata nelle Marche’ cercherà di approfondire aspetti dell’olivicoltura da mensa con particolare attenzione alla valorizzazione dell’Ascolana tenera. L’evento si terrà domani e sabato qui ad Ascoli proprio nel cuore dell’areale della DOP ‘Oliva Ascolana del Piceno’. Il programma prevede due visite all’azienda Gregori di Montalto e a Case Rosse a Poggio di Bretta nel pomeriggio di domani e un convegno nel Polo Didattico dell’Università in via Umbria sulle ‘Innovazioni applicate all’olivicoltura da mensa nella mattina di sabato 23 settembre. Tra le varietà di olivo da tavola maggiormente apprezzate e tutelate da Denominazioni di Origine Protetta, l’Ascolana tenera risulta particolarmente pregiata per le sue caratteristiche.

Valerio Rosa