Appuntamento con la passeggiata archeologica

Torna anche quest’anno, in occasione del Primo Maggio, la Passeggiata archeologica’ a Monte Rinaldo, organizzata per la settima edizione dall’Amministrazione comunale, per andare alla scoperta della storia e natura del territorio. L’iniziativa prende il via con il ritrovo alle 9.30 in Piazza Umberto I dove sarà possibile visitare la mostra temporanea a Palazzo Fossi, per poi proseguire con la visita di tutto il centro storico. La passeggiata si articola in un percorso bello e panoramico. Inizierà attraversando le vie del centro di Monte, senza trascurare le piccole vie e le chiese del centro. Proseguirà scendendo lungo l’antica via che collega Monte Rinaldo alla Valle dell’Aso, passando in zona Montorso, dove, costeggiando la campagna di Monte Rinaldo, si godrà di un ottimo panorama sul territorio circostante.

Da qui la passeggiata arriverà attraversando antiche strade di campagna, in zona Cuma per la visita guidata al Santuario Ellenistico Romano dell’Area Archeologica La Cuma. Nel pomeriggio sarà possibile partecipare alla visita guidata della mostra fotografica ‘Storie di Natura’ di Stefano Properzi (allestita presso l’area archeologica) e partecipare al laboratorio di acquarello a cura di Raffaele Ciccaleni in collaborazione con l’associazione Fermo in Acquarello.

Paola Pieragostini