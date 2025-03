Appuntamento con la rassegna dialettale con la compagnia ‘L’Inzoliti’ di Casette d’Ete

Nuovo appuntamento con la rassegna di teatro dialettale amatoriale ‘Commedie Nostre’ in programma questa sera alle ore 21.15 al Teatro delle Energie di Grottammare. Sarà la compagnia ‘L’Inzoliti’ di Casette d’Ete a salire sul palco con la commedia ‘Mettetevi su li pagni mia’ scritta da Angelo Cippitelli e Paolo Felici, per la regia di Giorgio Rossi. Siamo negli anni ’90 e al centro della vicenda c’è Giuseppe Fucetti, imprenditore calzaturiero dal temperamento schietto, con solide radici contadine. In una quotidianità fatta di conti da far quadrare e figli un po’ troppo comodi, Giuseppe si ritrova costretto a fare i conti con un ‘errore di gioventù’. Per evitare pettegolezzi in paese, dovrà affrettare il matrimonio della figlia e, suo malgrado, affrontare una serie di spese che metteranno a dura prova la sua proverbiale parsimonia. L’evento è organizzato dall’associazione Lido degli Aranci, in collaborazione con il Comune.