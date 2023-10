Appuntamento con la rassegna di Blow Up. Alla Casa delle Associazioni c’è ’Her’

La rassegna che Blow Up di Grottammare ha dedicato alla varie forme di intelligenze e che si tiene della Casa delle Associazioni nel paese alto, giovedì prevede la proiezione del film Lei-Her di Spike Jonze (Usa 2013). Un’opera che mette a tema in modo problematico alcuni snodi fondamentali del rapporto tra esseri umani ed intelligenza artificiale, che analizza le caratteristiche distintive e i limiti dell’intelligenza artificiale e propone riflessioni inquietanti sulle sue possibili evoluzioni. A dialogare con il pubblico per una introduzione e una riflessione finale ci sarà Sara Leonetti, marketing manager nel calzaturiero con 20 anni di esperienza nel digitale, che dal 2018 organizza TEDxAscoliPiceno ed è anche presidente dell’associazione Next - cultura digitale e co fondatrice di Donne 4.0. Il film racconta la storia di Theodore, impiegato di una compagnia che attraverso internet scrive lettere personali per conto di altri.