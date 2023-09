Appuntamento con Parato

E’ in programma il prossimo 7 ottobre, all’hotel Imperial di San Benedetto, il convegno ‘Aderenza terapeutica nel paziente con cardiopatia eo rischio cardiovascolare elevato’ con responsabile scientifico il direttore dell’unità operativa complessa di cardiologia riabilitativa dell’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli, Vito Maurizio Parato. Le patologie cardiovascolari continuano a essere la causa principale di mortalità e morbilità nel mondo occidentale e in Italia. I costi sanitari e sociali, conseguenti al trattamento di queste patologie, sono in crescendo. Pertanto è di particolare importanza coinvolgere il medico di medicina generale nella gestione di tali patologie. Il corso propone un approfondimento dei vari aspetti della gestione del paziente dislipidemico eo iperteso per quanto riguarda la aderenza terapeutica, con un focus sulle cause di mancata aderenza e sui provvedimenti che possono invece promuoverla.