Apre il rifugio di Babbo Natale. Via agli eventi a Monteprandone

Fine settimana denso di eventi nell’ambito del cartellone natalizio del comune di Monteprandone. Domani, a Centobuchi, ore 15,30 apertura del rifugio di Babbo Natale, laboratori degli Elfi e laboratori Montessori Christmas Movies con proiezioni di cartoni animati natalizi. A Monteprandone, nel palazzo Parissi Mostra Nazionale di arte presepiale a cura dell’associazione Segui la Cometa. Sempre sabato a Centobuchi, Centro Pacetti, ore 18,30, spettacolo teatrale ’Una melarancia per Natale’ a cura di ’C’era una volta’, per la regia di Egle Spotorno. Domenica, ore 16,45, merenda per i piccoli ospiti del rifugio di Babbo Natale, poi l’iniziativa ’Donare è essenziale’ con la cerimonia di premiazione dei vincitori delle borse di studio dell’Avis di Monteprandone e la proiezione del cortometraggio ’L’Eroe Invisibile’ di Ernesto Vagnoni. Alle 17 il concerto Piceno Pop Chorus. A Monteprandone ’Apertivi al borgo’ a cura della proloco.