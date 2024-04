Apre la mostra di Vincenzo. Mollica

Dopo l’evento DoReCiakGulp! di e con Vincenzo Mollica andato in scena ieri sera al Teatro Concordia, stamattina alle ore 11 è in programma il taglio del nastro della mostra "Poldismo e…", allestita alla Palazzina Azzurra, che sarà visitabile fino a domenica 5 maggio (orario di apertura dal mercoledì alla domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20 con ingresso gratuito). L’esposizione raccoglie numerose opere autografe del giornalista, prodotte nel corso degli anni: un’insieme di "scarabocchi", come li definisce lo stesso Mollica, frutto della sua fantasia e che condensano istanti ed emozioni della sua vita, senza la pretesa "che gli si addica la parola arte". I due eventi sono organizzati con Mollica da Vittorio Ciarrocchi di Leart Culture, e sono in arrivo due eventi importanti: uno su Andrea Pazienza, e l’altro una produzione musicale, firmata dallo stesso Mollica, che sarà presentata in anteprima proprio nella Riviera delle Palme.

s. m.