Apre la nuova mostra: l’omaggio a Garzoni

La cultura trova sempre spazio ad Ascoli, e così è in arrivo una nuova mostra in città. Questa volta il tema sarà la ceramica, e in particolare una delle più importanti miniaturiste seicentesche, l’ascolana Giovanna Garzoni. ‘Giovanna Garzoni, omaggio ad Ascoli e alla grande miniatrice del 600’ apre domenica 21 gennaio nell’area archeologica del Palazzo dei Capitani, organizzata dalla sezione ascolana Fidapa col contributo di Mako Tv e realta’ ascolane che operano nel campo della ceramica, quali la Uplea, l’Utes , Lilt, l’Anffas. La manifestazione si svolgera’ dal 21 al 28 gennaio orario 16 - 19, e sarà inaugurata il 21 alle ore 11 nella Sala dei Savi con taglio del nastro alle ore 12. A conclusione dell’esposizione, il 28 gennaio, saranno consegnati sempre nella sede espositrice gli attestati alle ceramiste che avranno animato la mostra. La manifestazione vuole rendere omaggio alle artiste artigiane che attualmente operano nel campo della ceramica, e Giovanna Garzoni, la più grande miniaturista italiana del ‘600, nata a Ascoli e attiva alla corte dei Medici e in Francia.

