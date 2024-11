Apre la nuova sala dedicata ai bambini alla biblioteca Rivosecchi

La città di Grottammare accoglie ’Nati per Leggere’ ed apre ufficialmente la nuova sala Bambini della Biblioteca comunale ’Mario Rivosecchi’. L’appuntamento è fissato per domani con ’Qui leggo a bassa voce’, un doppio evento per ricordare un passo importante per la promozione della lettura sul territorio e un’occasione di valorizzazione della biblioteca comunale come centro culturale ed educativo. L’iniziativa è aperta a tutti e in particolare alle famiglie con bambini in età prescolare. Il programma prevede: alle 15.30 la cerimonia inaugurale con i saluti istituzionali e l’intervento della dottoressa Aurora Bottiglieri, referente provinciale di Nati per Leggere; alle 16 letture per bambine e bambini da 0 a 6 anni e le loro famiglie, tenuto da lettrici e lettori volontari di Nati per Leggere della provincia di Ascoli Piceno. ’La nostra Biblioteca – dichiarano gli assessori Lorenzo Rossi e Monica Pomili– meritava uno spazio più grande e più accogliente per i piccoli lettori e così lo abbiamo ricavato".