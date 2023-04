Apre un altro cantiere Corso Mazzini senza pace I residenti: "Nuovo disagio"

Si prospettano ulteriori disagi inevitabili per chi dovrà transitare eo sostare lungo corso Mazzini. Alla base di un’ordinanza emessa dal comune di Ascoli, già fonte di preoccupazione e polemiche fra i residenti, c’è la necessità di eseguire un intervento legato al bonus 110% che comporta posizionamento di una gru e l’apertura di un nuovo cantiere. L’amministrazione comunale ha quindi disposto una serie di provvedimenti per la regolamentazione della circolazione. Cominciamo dalla revoca dell’offerta di sosta riservata ai residenti e contestualmente viene disposto il divieto di sosta (con rimozione coatta) con orario 0-24 sul lato nord di Corso Mazzini per il tratto che va dall’intersezione con rua Giosafatti fino al termine dell’area cantiere che si estende per 17 metri in direzione Porta Romana. L’intervento comporta anche il parziale restringimento della carreggiata stradale garantendo comunque, in corrispondenza del tratto interessato dall’area cantiere, una corsia di marcia di ampiezza costante non inferiore a 3 metri e mezzo. La gru edile verrà montata fra oggi e domani nella fascia oraria dalle 22 alle 6 di mattina, in orario notturno, sperando che la fine del montaggio sia anticipata. In questa fascia oraria si impone il divieto di sosta con rimozione coatta su ambo i lati per il tratto che va da piazza di Cecco a rua Giosafatti. A piazza Sant’Agostino le auto dovranno obbligatoriamente svoltare a sinistra per i veicoli provenienti da via delle Torri con contestuale revoca temporanea della Ztl; inoltre, divieto di transito su corso Mazzini in direzione Porta Romana a partire da piazza Sant’Agostino, interdizione al transito di via della Fortezza, chiusura temporanea di via Tullio Lazzari al passaggio dei mezzi; previsto il transito in senso contrario di marcia di autogru e autoarticolati per il tratto di corso Mazzini che va dal civico 1 al civico 55 col divieto del transito pedonale in via Magnoni, in via Mancini e rua Giosafatti. E’ stata disposta la presenza per tutto il tempo di durata dei lavori di movieri a piazza Sant’Agostino, all’intersezione tra via Dino Angelini e via della Fortezza e infine in via Tullio Lazzari angolo Corso Mazzini. "Purtroppo per noi residenti è sempre peggio. Capiamo che si debbano fare lavori, ma ciò si aggiunge ai tanti disagi che da tempo denunciamo" fanno sapere dal Comitato residenti di Corso Mazzini.

Peppe Ercoli