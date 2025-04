Aprile in festa, dieci giorni di appuntamenti

Sono 10 giorni di eventi programmati a Cupra Marittima raccolti nel calendario ‘Aprile in festa’ con aperture straordinarie, spettacoli teatrali, sport, tradizione religiosa e approfondimenti per le famiglie. Tutti i principali musei cittadini sono visitabili con orari prolungati: dal Museo Archeologico del Territorio al Museo Malacologico Piceno, passando per la Casa Museo di Tomassetti e il Presepe Poliscenico. Aperture straordinarie anche per il Parco Archeologico Naturalistico e, in date selezionate, per il Ninfeo e la Villa Romana.

Oggi si terrà la Festa di San Vincenzo Ferreri e uno spettacolo teatrale curato dai giovani della Parrocchia, in scena alle 21.30 al Cinema Margherita: "Ce sapemo fa’… il ritorno". Domani spazio al dibattito educativo con l’incontro ‘Social Media e ragazzi. Rischi e benefici’, con l’intervento di Federica Bucci nella Sala Consiliare. Venerdì gara di Triathlon Olimpico, sabato la "Camminata della Dea", passeggiata guidata di un’ora tra natura e archeologia e domenica la biblioteca comunale ospiterà l’incontro ‘I Manga in Biblioteca. Quando il disegno fa leggere’, pensato per i più giovani.