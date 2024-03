Aprire la propria casa a minori sfortunati

L’associazione di famiglie affidatarie ’Rete Solidale Ambito21 OdV’ ha promosso un incontro che si terrà domenica alle 16,30 nella sala consiliare del comune di Grottammare che ha come finalità estendere la rete delle famiglie disposte ad accogliere minori in affido provenienti da altre famiglie che non riescono ad accudire e offrire affetto ai propri figli. Condizioni che non possono essere, oggettivamente, garantite allo stesso modo nelle strutture di accoglienza in cui troppo spesso i minori vengono collocati quando, per assicurarne la tutela, si ritiene necessario il loro distacco dalla famiglia di origine. Principale relatrice dell’incontro sarà la dottoressa Fania Beatriz Lucci psicologa e psicoterapeuta dell’età evolutiva che illustrerà caratteristiche, condizioni e contenuti dell’affido familiare, mentre le famiglie della rete porteranno le proprie esperienze di affido. Tutte le persone interessate sono quindi invitate a partecipare all’incontro che intende raccogliere la disponibilità concreta di nuclei familiari del territorio (con o senza figli, coppie o single) ad aprirsi a tale importante esperienza.