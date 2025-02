Apsd San Benedetto in festa

Ha riscosso un grande successo la festa sociale dell’Apsd San Benedetto Colmic. Tra atleti, soci, familiari e appassionati di pesca sportiva, nel corso del momento di aggregazione sono stati premiati tutti coloro che nel corso della stagione sportiva che si è appena conclusa hanno conseguito risultati importanti, tra vittorie, podi e piazzamenti nelle specialità della pesca al colpo, del surfcasting e della canna da riva. "Quello che se ne è andato – ha detto il presidente Zefferino Guidi – è stato un buon anno sportivo, nel quale la nostra società ha ottenuto importanti riconoscimenti, sia dal punto di vista sportivo che da quello organizzativo, poiché la federazione italiana e quella europea hanno riposto grande fiducia in noi, sia per l’alto livello raggiunto nel tempo che per la grande affidabilità che abbiamo mostrato di possedere. Siamo molto felici anche per la crescita esponenziale che ha fatto registrare il nostro settore giovanile, a dimostrazione che la pesca è uno sport adatto a tutte le età. Ci auguriamo di ritrovarci nel 2026 ancora più vincenti e speriamo di poter ospitare quest’anno altre emozionanti gare di pesca sportiva". Per la pesca sportiva sono stati premiati Fabio Vagnoni, Alessio Censori, Mirco Malizia, Giorgio Storti, Claudio Troiani, Berardo Matè e Silvio Armillei, per il surfcasting Luciano Sangiuliano, Christian Buccione e Nicholas Di Massimo (Under 21), mentre per la specialità della canna da riva sono stati premiati Zefferino Guidi, Gianmarco Distaso (Under 21), Gennaro Ferrante e Davide Eugeni (Under 21).

Stefania Mezzina