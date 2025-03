’Aquile dei Sibillini’ a Montefiore

Il comune di Montefiore dell’Aso, nell’ultima riunione di Giunta, ha siglato l’accordo con l’associazione di volontariato ‘Aquile dei Sibillini, federazione nazionale delle Giubbe Verdi’, per l’anno 2025-2026. All’Associazione sarà riconosciuto un contributo annuale di 2mila euro. L’organizzazione di volontariato si dovrà occupare del controllo della sicurezza degli alunni in entrata e in uscita dalle scuole; primi interventi nelle iniziative del Comune in luoghi pubblici; dei primi interventi sul territorio in caso di eventi atmosferici, calamità, terremoti e incendi al fine di ripristinare nell’immediato l’utilizzo delle strade; della collaborazione con la protezione civile per tutte le attività utili e necessarie a tutela del territorio e dei cittadini; servizi di collaborazione nelle attività di prevenzione e salvaguardia del territorio comunale e di ausilio per ogni situazione di criticità che si dovessero manifestare.