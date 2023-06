’Archeologia Picena’ Le nuove scoperte sulle origini del popolo: "Storia e turismo"

Due tomi per rivelare nuove importanti scoperte fatte sui Piceni e le proprie origini. Attraverso ‘Archeologia Picena’ sono stati illustrati tanti inediti risultati degli studi scientifici effettuati sulle origni del popolo la cui civiltà ha riguardata l’intera regione Marche, tanto da lasciare tracce fino a Gabicce. Un aspetto che fino a qualche anno fa nessuno avrebbe confermato. Nel corso del convegno ‘Piceni nelle Marche’ tenuto ieri pomeriggio al teatro Filarmonici si è parlato proprio di questo. "Questo è un progetto voluto dal comune in collaborazione con regione con il sostegno ministeriale – spiega l’onorevole Giorgia Latini, vice presidente della VII Commissione cultura, scienze e istruzione –. La politica culturale messa in campo è quella di valorizzare le proprie radici per diventare attrattivi dal punto di vista turistico partendo dalla storia. Importante il discorso di formare la nostra comunità cercando di capire da dove veniamo. Avevamo intrapreso un percorso sugli ori dei Longobardi che ora cercheremo di portare avanti. Dobbiamo lavorare in sinergia tra le varie istituzioni e questo progetto lo testimonia".

"Ci sono tante belle iniziative culturali nei teatri e nelle piazze della nostra città – aggiunge il consigliere regionale Monica Acciarri –. Qui parliamo di un percorso che va avanti da alcuni anni grazie all’interesse delle amministrazioni. Continueremo sulla strada presa affinché la civiltà picena ci riporti sulle origini del nostro passato per capire dove stiamo andando. In tempi recenti si parla spesso di intelligenza artificiale. Da come useremo la tecnologia e questa scoperta dipenderà il nostro futuro".

Sul palco del teatro a tenere il dibattito sono stati Nicola Mastronardi, scrittore di romanzi storici del mondo italico, giornalista e autore Rai, membro dell’Accademia dei Georgofili, insieme ai due curatori di Archeologia Picena. Ovvero Alessandro Naso, direttore della scuola di specializzazione in beni archeologici dell’università Federico II di Napoli, e Nicoletta Frapiccini, della direzione regionale Musei delle Marche nonché direttore dell’Antiquarium Statale di Numana. "Questo evento culturale potrà dare una forte conoscenza della nostra storia ai ragazzi ascolani" commenta Monia Vallesi, assessore comunale agli eventi. Nel corso del pomeriggio per la prima volta si è voluto azzardare anche un’attività artistica stimolata da un reperto piceno in bronzo dal titolo ‘la danza dei guerrieri Piceni intorno al totem, performance che è stata messa in scena dall’associazione ascolana Miniera delle Arti.

Massimiliano Mariotti