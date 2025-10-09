Archivio storico, foto inedite della II Guerra Mondiale

A Palazzo Piacentini sarà presentata venerdì alle 17 la seconda pubblicazione della collana ’Libri d’archivio SBT’. Ripercorre le vicende vissute dai sambenedettesi durante la Seconda Guerra Mondiale all’indomani dell’armistizio fino alla Liberazione, ’Polvere - cronache cittadine in tempo di guerra e di pace’, a cura di Giuseppe Merlini dell’Archivio storico comunale. Nella pubblicazione, che sarà distribuita gratuitamente ai partecipanti, contributi di diversi studiosi e scrittori: Pietro Merlettini si è occupato della cronologia dei bombardamenti tra il 1943 e il 1944, Alessandro Sciarra ha trattato lo sfollamento e, nello specifico, la solidarietà acquavivana, Giuseppe Rolli si è occupato della requisizione del naviglio da pesca e dell’arrivo di Gian Maria Paolini nel Piceno, Luigi Anelli dei caduti per la giustizia e l’onore della Patria, Antonella Roncarolo dell’arrivo del II Corpo d’armata polacco e di rintracciare tutti i nominativi dei matrimoni tra soldati polacchi e giovani donne sambenedettesi, Ilaria Incicco di compilare l’elenco dettagliato dei caduti civili e militari di San Benedetto. Oltre ai diversi contributi, la pubblicazione si caratterizza per la raccolta di materiale fotografico inedito proveniente da diverse istituzioni culturali. Fra queste, tre vedute aeree, mai viste prima, della città datate 27 dicembre 1943. Ingresso libero, info archiviostorico@comunesbt.it. Stefania Mezzina