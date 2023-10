Arcieri ascolani protagonisti. Il trionfo di Quercia in Toscana

Missione riuscita anche per gli arcieri ascolani, ai campionati italiani di tiro con l’arco che, nei giorni scorsi, si sono svolti a Castiglione della Pescaia, in provincia di Grosseto. Nella nuova divisione di arco storico, infatti, l’atleta piceno Andrea Quercia è riuscito a trionfare, salendo così sul gradino più alto del podio per quanto riguarda la sua specialità. Arciere della ‘Compagnia Arcieri Piceni’ e dell’associazione ‘Arcarius Helvinium’, Quercia ha sbaragliato gli avversari portandosi a casa uno straordinario risultato. Ad esultare, per il suo successo, anche il fondatore della compagnia ‘Arcieri Piceni’, Raimondo Cipollini, che per l’occasione ha ribadito come la disciplina del tiro con l’arco stia prendendo sempre più piede sul territorio. Per Quercia, dunque, i campionati andati in scena in terra toscana hanno rappresentato una bella vetrina e un ottimo spot per il tiro con l’arco piceno. Alla manifestazione, è opportuno sottolinearlo, hanno preso parte oltre 200 atleti provenienti da ogni parte d’Italia e il livello della competizione è stato nettamente superiore a quello degli anni passati.