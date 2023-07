Arcieri, vince Sant’Emidio Il Palio è ancora rossoverde

Il sestiere di Sant’Emidio si è aggiudicato l’edizione 2023 del Palio degli Arcieri, andato in scena mercoledì sera al campo dei giochi davanti a migliaia di spettatori. Per i rossoverdi si tratta dell’ottavo trionfo, il sesto negli ultimi dieci anni. Una grande prestazione, quella offerta dai ‘Robin Hood’ rossoverdi Marco Ambrosi, Giuseppe Capponi e Piero Di Bernardino, sostenuti anche dalle riserve Maria Grazia Grilli e Luigi Sacripanti. Quattro i giochi nei quali si sono sfidati i diciotto arcieri protagonisti della sfida: il tiro allo scudo, il tiro ai bastoni, quello alle tavolette e il tiro al pendolo. Dopo la seconda prova era in testa il sestiere di Porta Maggiore, poi nella terza c’è stato il sorpasso di Sant’Emidio, che ha mantenuto il primo posto fino alla fine. I rossoverdi hanno chiuso complessivamente con 44 punti. Al secondo posto Porta Tufilla con 42 punti, mentre Porta Romana ha vinto lo spareggio con Porta Maggiore per ottenere la terza posizione (entrambe hanno terminato i quattro giochi a quota 41 punti). Quinto posto per Porta Solestà con 37 punti, e ultima posizione per la Piazzarola con 36 punti. Il sestiere biancorosso, però, si è tolto la soddisfazione di conquistare la ‘Brocca d’Oro’, il trofeo individuale che ogni anno finisce nelle mani del miglior arciere della serata. A laurearsi tale è stato Rocco Palumbi per la prima volta nella sua carriera. Alla sfida per la ‘Brocca’ hanno partecipato gli otto arcieri che, nel corso dei quattro giochi, avevano ottenuto i punteggi più alti. Palumbi, in finale, ha battuto Giuseppe Capponi di Sant’Emidio. Una serata emozionante e divertente quella coordinata nel migliore dei modi dal maestro d’arceria e giudice Raimondo Cipollini. Alla fine, per gli arcieri di Sant’Emidio, è stata una notte di festa all’interno della taverna rossoverde, con i complimenti arrivati anche dal console Vittorio Crescenzi e dal caposestiere Mariangela Gasparrini.

Matteo Porfiri