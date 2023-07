Arcivescovo Rocco festeggia 25 anni di ordinazione sacerdotale a Fermo

E’ stato un bel momento quello vissuto nella Cattedrale di Fermo. Insieme a molti fedeli della diocesi, sono stati tanti i giovani che hanno accolto l’invito dell’arcivescovo Rocco a ritrovarsi insieme per i 25 anni della sua ordinazione sacerdotale e per ricevere il mandato all’evangelizzazione nella vita di tutti i giorni. La celebrazione, accompagnata nel canto dalla corale della parrocchia dei Santi Pietro Paolo e Donato di Corridonia, si è conclusa con una preghiera speciale e la consegna di un braccialetto rosario da parte dell’arcivescovo a tutti i giovani presenti, molti dei quali in partenza per l’ormai imminente giornata mondiale della gioventù di Lisbona. Inaspettata e gradita è stata la sorpresa organizzata al vescovo, al quale i giovani hanno regalato un paio di scarpe da ginnastica. A conclusione della serata c’è stata l’estrazione della Lotteria della GMG, alla presenza dell’assessore ai servizi sociali Mirco Giampieri, con la quale sono stati assegnati i sei premi in palio. Ecco i numeri vincitori: 1° premio 3655; 2° premio 3454; 3° premio 6099; 4° premio 6100; 5° premio 6009; 6° premio 5476.