Area agricola divide il consiglio, il sindaco tira dritto

L’acquisizione al patrimonio comunale dell’area in località Marina di Massignano torna sui banchi del consiglio comunale che si terrà questa sera alle ore 21. Un argomento molto discusso a livello politico e non solo, con l’opposizione sugli scudi pronta a dare battaglia. Nel primo passaggio in Consiglio, la minoranza si è schierata contro la scelta del sindaco Romani, evidenziando una serie di incongruenze. Una storia complicata. L’area agricola retrostante il litorale di Marina di Massignano, di proprietà di un privato, verrebbe acquistata per 260mila euro, ipotizzando l’attivazione di un mutuo per 350mila euro. Si tratta di una lingua di terreno che era stato, oltre un decennio fa, oggetto di un accordo di programma e che, secondo la minoranza, il Comune avrebbe potuto acquisire gratuitamente seguendo un preciso iter nei tempi dovuti. Il sindaco Massimo Romani, a ogni modo, tira dritto perché in quello spazio vede il futuro della spiaggia di Massignano "a beneficio dei residenti della zona e di riflesso di tutti gli abitanti ed i turisti che scelgono di trascorrere le vacanze a Massignano".