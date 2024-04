Area Brancadoro, il centrosinistra: "Tutto il consiglio da coinvolgere"

Quale futuro per l’area Brancadoro? Per il centrosinistra, il dibattito dovrebbe essere spostato in consiglio comunale e l’amministrazione dovrebbe porre fine agli incontri che non coinvolgano il civico consesso. La questione del San Park entra finalmente nel vivo: recentemente, i maggiori proprietari della Brancadoro hanno recepito il fatto che, se l’iniziativa dovesse andare avanti, l’amministrazione comunale non sarebbe disposta ad approvare un intervento diretto, preferendo invece il piano particolareggiato, in cui potrebbero essere inserite attività accessorie a quelle propriamente sportive. "Riteniamo – scrivono Paolo Canducci e Aurora Bottiglieri – che sia necessario e indispensabile che il piano particolareggiato sia a iniziativa pubblica, come avvenuto per la zona di San Pio X, in modo da garantire al meglio il rispetto di quanto previsto e disposto dal piano regolatore e la tutela degli interessi pubblici. Le eventuali attività collaterali che sembra i privati proprietari vogliano realizzare per affiancare le attrezzature sportive (residence, trauma center, strutture commerciali) non potranno essere prevalenti rispetto alla destinazione prevista dal piano, che non dimentichiamo comprende anche un’area compatta di verde di dimensioni pari ad almeno un terzo del totale". Secondo Canducci e Bottiglieri non è chiaro perché gli incontri dei giorni scorsi non abbiano coinvolto il consiglio "che, ricordiamo, dovrà esprimersi formalmente sull’approvazione del piano particolareggiato una volta presentato. Pertanto invitiamo l’amministrazione a un confronto allargato con tutto il consiglio comunale e la cittadinanza". Stessa richiesta è stata fatta dal coordinamento ‘Fermiamo il consumo di suolo, rigeneriamo la città’: "Ci aspettavamo – scrive Daniele Primavera – la formulazione di indirizzi chiari e pubblici da parte dell’amministrazione, la stessa che ha annunciato più volte di voler ricorrere a un nuovo piano regolatore, prima di qualunque incontro ulteriore. Riteniamo che una discussione di questo tipo non possa e non debba essere affrontata con modalità che escludono ogni forma di partecipazione civica. Il futuro dell’area Brancadoro segnerà l’identità della nostra città per i prossimi decenni e non è con un dialogo privatistico e riservato a pochi eletti che simili decisioni possono essere intraprese. Ci auguriamo che l’amministrazione risponda formalmente a questi quesiti e che non ripeta gli errori di isolamento e autoreferenzialità commessi nella recente ed emblematica vicenda Ballarin.

Giuseppe Di Marco